Он будет посвящен БАМу.
Республиканский фестиваль-конкурс патриотической песни «Байкальский бриз-2019», посвященный Дню России и 45-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали, пройдет с 5 по 7 июня в Нижнеангарске. Участвовать могут талантливые исполнители патриотической песни от 18 до 45 лет с рекомендациями от учреждений культуры, продюсерских центров, музыкальных студий, теле- и радиокомпаний, дирекций музыкальных конкурсов и фестивалей, деятелей музыкального искусства. Профессиональные исполнители к участию в конкурсе не допускаются.
Конкурс проводится в два тура. Первый тур проводится заочно по видеозаписям. Второй тур состоится 6 июня в Нижнеангарске. На гала-концерте финалисты представят одну песню, рекомендованную членами жюри. По результатам выступлений в Конкурсе присуждаются звания лауреатов, премии и дипломы за участие.
Нижнеангарск примет фестиваль песен
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