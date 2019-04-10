Забайкалье стало платить за информацию о виновниках природных пожаров

За задержание поджигателей сумма увеличивается.



В Забайкальском крае утвержден порядок выплаты денежного вознаграждения за сообщение достоверной информации о лицах, виновных в возникновении природных пожаров на территории края, и за содействие задержанию указанных лиц.



В 2019 году гражданину, первому сообщившему в правоохранительные органы достоверную информацию о лицах, виновных в возникновении природных пожаров в Забайкалье, выплачивается денежное вознаграждение в размере 2000 рублей. Гражданин, содействовавший задержанию лиц, виновных в возникновении природных пожаров в крае, получит вознаграждение в размере 5000 рублей за каждого задержанного, сообщает официальный сайт Агинского района.

