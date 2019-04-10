Ожидается шквалистый ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, завтра 11 апреля по республике ожидается усиление ветра утром и днём до 13-18 м/с, по северной половине местами до 22 м/с.
В связи c непогодой ГУ МЧС по Бурятии рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.
- При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам, - предупреждают в ведомстве.
При скачках напряжения в электрической сети квартиры стоит немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар.
В Бурятии ухудшится погода
Общество, Фото:
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