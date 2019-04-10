В Бурятии ухудшится погода

Ожидается шквалистый ветер



По данным Бурятского гидрометцентра, завтра 11 апреля по республике ожидается усиление ветра утром и днём до 13-18 м/с, по северной половине местами до 22 м/с.



В связи c непогодой ГУ МЧС по Бурятии рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.



- При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам, - предупреждают в ведомстве.



При скачках напряжения в электрической сети квартиры стоит немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар.

