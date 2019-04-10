Конкурс одаренных детей пройдет в мае.
21 и 22 мая состоится республиканский конкурс «Веселый калейдоскоп - 2019» для детей от 3 до 7 лет. Малыши выступят в номинациях: вокал (солисты и ансамбли); хореография (солисты и ансамбли); оригинальный жанр (цирковые номера, пантомима, акробатика, художественное слово).
Отборочный тур проводится 21 мая в ТРЦ «Пионер». 22 мая в Бурятской государственной филармонии наградят лучших и в честь победителей устроят гала-концерт. Солистам и ансамблям, продемонстрировавшим высокий исполнительский уровень, присуждаются звания лауреатов, дипломантов I, II, III степеней и вручаются памятные призы.
Учредителем конкурса стало Министерство культуры Республики Бурятия, а организатором – Республиканский центр народного творчества.
Дошкольники Улан-Удэ посоревнуются за призы «Веселого калейдоскопа»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Первенство среди школьников по моделям ракет начнется в 10 часов.
Соревнование станет 2 этапом кубка РБ.
Соревнования пройдут в столице Забайкальского края.
Отец юного фигуриста, семья которого родом из Бурятии, рассказал «Байкал-Daily», как по-мужски повёл себя сын на телешоу
Чемпионат среди женщин пройдет в октябре в Улан-Удэ.
Особый противопожарный режим действует на территории южных и центральных районов Приангарья.
Сегодня спасатели России и Монголии подписали план совместных действий по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2019 год
Призывная кампания стартовала 1 апреля
Ледовая обстановка ухудшается на Байкале
Таким образом они присоединились ко всемирному флешмобу
Состоялась сплошная очистка полигонов
Работы продолжатся до мая
Свою помощь в посадке предложили горожане
День ветерана решили отмечать в первое воскресенье сентября
На прошедших выходных завершился межрегиональный турнир среди девушек по дзюдо в Ангарске