Дошкольники Улан-Удэ посоревнуются за призы «Веселого калейдоскопа»

Конкурс одаренных детей пройдет в мае.



21 и 22 мая состоится республиканский конкурс «Веселый калейдоскоп - 2019» для детей от 3 до 7 лет. Малыши выступят в номинациях: вокал (солисты и ансамбли); хореография (солисты и ансамбли); оригинальный жанр (цирковые номера, пантомима, акробатика, художественное слово).



Отборочный тур проводится 21 мая в ТРЦ «Пионер». 22 мая в Бурятской государственной филармонии наградят лучших и в честь победителей устроят гала-концерт. Солистам и ансамблям, продемонстрировавшим высокий исполнительский уровень, присуждаются звания лауреатов, дипломантов I, II, III степеней и вручаются памятные призы.



Учредителем конкурса стало Министерство культуры Республики Бурятия, а организатором – Республиканский центр народного творчества.

