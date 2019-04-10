Виталий Рябцев считает, что птицы неповинны в уничтожении рыбных запасов озера
Как сообщал «Байкал-Daily», 29 марта в Бурятии на совещании по мерам восстановления численности байкальского омуля предложили искусственно регулировать численность бакланов. На совещании было озвучено, что эти птицы, стремительно растущие в численности, предоставляют угрозу для байкальского омуля, и что они препятствуют быстрому восстановлению популяции рыбы-эндемика.
В свою очередь, авторитетный эколог и орнитолог Виталий Рябцев к международному дню птиц выступил против проекта, предлагающего спасать байкальского омуля за счёт уничтожения бакланов и нерп.
- Баклан издавна был многочислен на Байкале, но исчез буквально в считанные годы, в 1950-х. Гипотезы разные, но согласно самой убедительной, его байкальская популяция была уничтожена в Китае, на зимовке, - приводит слова Виталия Рябцева ekogradmoscow.ru.
Орнитолог считает, что люди уничтожили омуль своими сетями, а «баклану омуль и не нужен – он обходится бычками, которые для рыбаков интереса не представляют».
- Суровая правда жизни состоит в том, что сейчас на весь Байкал вряд ли придётся более 30 тыс. бакланов. В 1940-х гг. их было намного больше. Правда также и в том, что баклан ни коим образом не повинен в уничтожении рыбных запасов Байкала, – заявил Виталий Рябцев.
Известный орнитолог выступил против отстрела бакланов на Байкале
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