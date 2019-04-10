Первенство РБ определит лучшего среди школьников.
26 апреля состоится первенство Республики Бурятия по свободнолетающим авиационным моделям среди учащихся. Соревнование пройдёт на поле в районе поселка Нижняя Иволга с 10 часов.
Две категории: дети до 14 лет и старшие учащиеся до 18 лет попробуют себя в испытании планеров, самолетов, резиномоторных и таймерных моделей. Состязаться будут команды школ, других учебных заведений, кружков и клубов в личном и командном зачете. Проводит соревнование РЦХТТ «Созвездие».
В Нижней Иволге соберутся авиамоделисты
Общество, Фото:
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