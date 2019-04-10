В Нижней Иволге соберутся авиамоделисты

Первенство РБ определит лучшего среди школьников.



26 апреля состоится первенство Республики Бурятия по свободнолетающим авиационным моделям среди учащихся. Соревнование пройдёт на поле в районе поселка Нижняя Иволга с 10 часов.



Две категории: дети до 14 лет и старшие учащиеся до 18 лет попробуют себя в испытании планеров, самолетов, резиномоторных и таймерных моделей. Состязаться будут команды школ, других учебных заведений, кружков и клубов в личном и командном зачете. Проводит соревнование РЦХТТ «Созвездие».

