В День космонавтики в Улан-Удэ запустят ракеты

Первенство среди школьников по моделям ракет начнется в 10 часов.



12 апреля на Богородском острове состоится первенство Бурятии по моделям ракет среди учащихся, посвященное Дню космонавтики. Юные конструкторы в возрасте до 17 лет будут состязаться по четырем категориям моделей: модели ракет на продолжительность полета с парашютом, модели ракет по продолжительности полёта с лентой, модели ракет-копий и модель ракетоплана.



- Наши соревнования способствуют развитию научно-технического творчества, интереса к углубленному изучению техники, творческих способностей, практических навыков и умений детей и молодежи. Авиамоделисты изучают основы теории полета ракет, обмениваются опытом, выполняют разрядные нормативы по ракетомодельному спорту, – отметил главный судья соревнований Александр Ермолаев/



Команда должна состоять из 5 человек: судья и четыре участника с каждой моделью. Каждый участник может дать в зачет в команду не более чем в одном виде программы. Командное первенство определяется по сумме очков, набранных членами команды. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет РЦХТТ «Созвездие», сообщает Министерство образования и науки Республики Бурятия.

