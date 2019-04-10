Самбисты соберутся на «Дух Кочевника» в мае

Соревнования пройдут в столице Забайкальского края.



С 3 по 4 мая Чита будет принимать второй Международный турнир по самбо «Дух Кочевника».

Спортсмены вновь поборются за призы от главного тренера Забайкальского края по боевому самбо Дамдина Бадмацыренова.



Всего в турнире будут участвовать 7 весовых категорий. Победители получат 75 тысяч рублей, тренеру чемпиона вручат 10 000 рублей.



Напомним, что прошлый турнир состоялся в июне 2018 года. В состязаниях участвовали спортсмены из Узбекистана, Таджикистана, Армении, Монголии, Киргизии, а также различных регионов России: Чечни, Дагестана, Тувы, Бурятии и Забайкальского края. Наши спортсмены завоевали на соревнованиях 15 медалей.

