Соревнования пройдут в столице Забайкальского края.
С 3 по 4 мая Чита будет принимать второй Международный турнир по самбо «Дух Кочевника».
Спортсмены вновь поборются за призы от главного тренера Забайкальского края по боевому самбо Дамдина Бадмацыренова.
Всего в турнире будут участвовать 7 весовых категорий. Победители получат 75 тысяч рублей, тренеру чемпиона вручат 10 000 рублей.
Напомним, что прошлый турнир состоялся в июне 2018 года. В состязаниях участвовали спортсмены из Узбекистана, Таджикистана, Армении, Монголии, Киргизии, а также различных регионов России: Чечни, Дагестана, Тувы, Бурятии и Забайкальского края. Наши спортсмены завоевали на соревнованиях 15 медалей.
Самбисты соберутся на «Дух Кочевника» в мае
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