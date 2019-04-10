В Иркутской области вступил в силу запрет разводить огонь на улице

Особый противопожарный режим действует на территории южных и центральных районов Приангарья.



C 10 апреля особый противопожарный режим устанавливается на территории Иркутской области, за исключением северных и верхнеленских районов. Запрет не распространяется на территории муниципальных образований Бодайбинского района и города Бодайбо, Казачинско-Ленского, Киренского, Катангского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Жигаловского, Усть-Илимска и Усть-Илимского района, Усть-Кутского района, города Братска и Братского района.



В условиях действия запрета нельзя проводить любые действия на улице, связанные с использованием огня. Запрещено разводить костры в лесах, сжигать мусор на территории дачных кооперативов, готовить пищу на огне и углях.



Сотрудники полиции и МЧС на протяжении действия всего особого противопожарного режима будут выявлять нарушителей в лесном массиве, частном секторе, в прибрежной зоне водоемов и иных местах, где чаще всего граждане используют огонь.



За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей. За нарушение иных требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по статье 20.4 КоАП РФ. Также неосторожное обращение с огнем может повлечь уголовную ответственность, предупреждает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

