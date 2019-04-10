Он накопил долг за коммуналку на 200 тысяч рублей
Жителю города Зима Иркутской области по договору займа муниципальные власти предоставили трёхкомнатную квартиру. Однако, за коммунальные услуги мужчина решил не платить. Общий долг составил 200 тысяч рублей.
Администрация обратилась в суд с иском о выселении должника из квартиры в комнату общежития. Иск был удовлетворён.
Судебные приставы вручили мужчине требования о выселении и разъяснили, что в случае неисполнения решения он может быть привлечён к административной ответственности. Помимо этого, приставы вправе вскрыть квартиру и передать её взыскателю.
Выслушав доводы приставов, должник собрал вещи и добровольно переехал в общежитие. Теперь на мужчину готовится иск и от управляющей компании о возмещении задолженностей за коммунальные услуги.
Это такой случай уже второй в городе за месяц. Кроме того, администрация Зимы готовит ещё 4 иска в суд на неплательщиков за коммунальные услуги, сообщили в УФССП по Иркутской области.
В Иркутской области должника выселили из трёхкомнатной квартиры
Общество, Фото:
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