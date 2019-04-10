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Покорителей Мунку-Сардык в Бурятии просят оформить пропуск

Покорителей Мунку-Сардык в Бурятии просят оформить пропуск
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В конце апреля-начале мая ожидаются массовые восхождения на высочайшую вершину Саян - гору Мунку-Сардык

По склонам и вершине горы проходит российско-монгольская граница, потому на ней и прилегающей территории установлен пограничный режим.

Для посещения горы туристы должны заранее оформить пропуск в Пограничном управлении ФСБ России по Бурятии и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

- Отсутствие пропуска или документов, удостоверяющих личность, является составом административного правонарушения. В 2018 году в период массового восхождения на гору Мунку-Сардык были задержаны и привлечены к административной ответственности
шесть граждан Российской Федерации и один иностранный гражданин, прибывших в пограничную зону без пропусков или документов, удостоверяющих личность, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Бурятии.

В 2018 году для восхождения на гору Мунку-Сардык оформлено 3472 индивидуальных пропуска и 204 коллективных на 1542 человека. Около 70% обратившихся за оформлением пропусков были жителями Иркутской области.

- В 2019 году количество лиц, обратившихся за оформлением пропусков для посещения горы Мунку-Сардык, увеличилось на 10 процентов. Кроме того, увеличилось количество заявлений от граждан ближнего и дальнего зарубежья, - отмечают в Пограничном управлении ФСБ по Бурятии.

Подать заявление на оформление пропуска можно следующими способами:

 - почтовым отправлением или обратившись лично по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 140 микрорайон, д.1 (пон. – чет. с 10.00 до 17.00, пят. с 10.00 до 15.30; обед с 13.00 до 13.40);

 - через сайт www.gosuslugi.ru, прикрепив к заявлению электронную копию лицевой страницы документа, удостоверяющего личность;

 - через электронную почту pu.buryatia@fsb.ru;

 - обратившись лично в любое подразделение Пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятия, расположенное в Тункинском, Закаменском, Джидинском и Кяхтинском районах.

Консультацию по вопросам заполнения заявлений и получения пропусков в пограничную зону можно получить по телефону 8 (3012) – 45-10-46, по будням с 10.00 до 17.00.

Сроки рассмотрения заявлений для граждан Российской Федерации составляют до 15 рабочих дней, для иностранных граждан –
до 30 рабочих дней с момента поступления в Пограничное управление ФСБ России по Республике Бурятия.

Следует отметить, что с 1 января 2018 года необходимо оформлять отдельный пропуск на несовершеннолетних граждан.

- В последние годы большую популярность у российских туристов приобретают маршруты восхождения на гору Мунку-Сардык по территории Монголии. Лицам, намеревающимся посетить сопредельную приграничную территорию, следует заранее ознакомиться с правилами, установленными монгольским законодательством, - подчёркивают в Пограничном управлении ФСБ.
Мунку-Сардык
 
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