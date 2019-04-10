Покорителей Мунку-Сардык в Бурятии просят оформить пропуск

В конце апреля-начале мая ожидаются массовые восхождения на высочайшую вершину Саян - гору Мунку-Сардык



По склонам и вершине горы проходит российско-монгольская граница, потому на ней и прилегающей территории установлен пограничный режим.



Для посещения горы туристы должны заранее оформить пропуск в Пограничном управлении ФСБ России по Бурятии и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.



- Отсутствие пропуска или документов, удостоверяющих личность, является составом административного правонарушения. В 2018 году в период массового восхождения на гору Мунку-Сардык были задержаны и привлечены к административной ответственности

шесть граждан Российской Федерации и один иностранный гражданин, прибывших в пограничную зону без пропусков или документов, удостоверяющих личность, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Бурятии.



В 2018 году для восхождения на гору Мунку-Сардык оформлено 3472 индивидуальных пропуска и 204 коллективных на 1542 человека. Около 70% обратившихся за оформлением пропусков были жителями Иркутской области.



- В 2019 году количество лиц, обратившихся за оформлением пропусков для посещения горы Мунку-Сардык, увеличилось на 10 процентов. Кроме того, увеличилось количество заявлений от граждан ближнего и дальнего зарубежья, - отмечают в Пограничном управлении ФСБ по Бурятии.



Подать заявление на оформление пропуска можно следующими способами:



- почтовым отправлением или обратившись лично по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 140 микрорайон, д.1 (пон. – чет. с 10.00 до 17.00, пят. с 10.00 до 15.30; обед с 13.00 до 13.40);



- через сайт www.gosuslugi.ru, прикрепив к заявлению электронную копию лицевой страницы документа, удостоверяющего личность;



- через электронную почту pu.buryatia@fsb.ru;



- обратившись лично в любое подразделение Пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятия, расположенное в Тункинском, Закаменском, Джидинском и Кяхтинском районах.



Консультацию по вопросам заполнения заявлений и получения пропусков в пограничную зону можно получить по телефону 8 (3012) – 45-10-46, по будням с 10.00 до 17.00.



Сроки рассмотрения заявлений для граждан Российской Федерации составляют до 15 рабочих дней, для иностранных граждан –

до 30 рабочих дней с момента поступления в Пограничное управление ФСБ России по Республике Бурятия.



Следует отметить, что с 1 января 2018 года необходимо оформлять отдельный пропуск на несовершеннолетних граждан.



- В последние годы большую популярность у российских туристов приобретают маршруты восхождения на гору Мунку-Сардык по территории Монголии. Лицам, намеревающимся посетить сопредельную приграничную территорию, следует заранее ознакомиться с правилами, установленными монгольским законодательством, - подчёркивают в Пограничном управлении ФСБ.

