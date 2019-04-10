Чемпионат среди женщин пройдет в октябре в Улан-Удэ.
В Бурятии стартовал набор волонтеров на Чемпионат мира по боксу среди женщин. Стать волонтером могут жители Бурятии от 18 лет с базовыми знаниями английского языка.
Участие в событии мирового масштаба позволит не только пообщаться со звездами спорта и найти новые знакомства. Волонтеров будут ждать интересные тимбилдинги и обучение. «Мы заинтересованы в том, чтобы время волонтеров на Чемпионате прошло не просто полезно, но незабываемо», - отмечают организаторы.
Шанс стать частью одного из главных спортивных стартов женского бокса выпадает нечасто. Чтобы не упустить его, нужно подать заявку уже сейчас, сообщает Министерство спорта и молодежной политики РБ.
Напомним, что Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет в Улан-Удэ с 3 по 13 октября этого года. Эти даты были утверждены Международной ассоциацией бокса в январе.
В Бурятии набирают волонтеров на Чемпионат мира по боксу
Общество, Фото:
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