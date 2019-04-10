Молодежь из Баргузинского района прошла в Федеральный проект

Команда вошла в 100 лучших проекта «Пространство развития».



Определились команды, прошедшие в Федеральный проект Российского Союза Молодежи «Пространство развития», среди которых команда Совета Молодежи при Совете депутатов поселка Усть-Баргузин, Баргузинского района. Всего в отборочных этапах проекта участвовало 480 команд из 78 регионов, но лучшими стали 100 команд из 42 регионов.



Участники проекта «Пространство развития» от района выступили с инициативой реализации проекта «Скамейка добра», который направлен на благоустройство поселка Усть-Баргузин, а в дальнейшем и всего поселения.

Команду Баргузинского района представляют: Андрей Дульский - учащийся 11 класса Усть-Баргузинской СОШ; Виктор Кривогорницын - техник 1 категории Филиала ПАО МРСК Сибири- Бурятэнерго , Баргузинского РЭС, Усть-Баргузинского МУ; Дарья Ефимова -учащаяся 11 класса Усть-Баргузинской СОШ; Елена Распопина - индивидуальный предприниматель.

Сейчас ребята отправятся представлять свою проделанную работу Ассоциации тренеров Российского союза молодежи и проходить курс обучения.



Проект «Пространство развития» был разработан специально для молодежи из населенных пунктов численностью менее 50 тысяч человек, которые смогут реализовать свои проекты, направленные на решение социальных проблем, сообщает Министерство спорта и молодежной политики РБ.

