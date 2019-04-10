В мэрии Иркутска согласовывают паспорта фасадов зданий

Таким документом определяются колористическое решение фасада и материалы отделки, места размещения наружной рекламы, вывесок и многого другого



Услугу «Согласование паспорта фасадов зданий на территории города Иркутска» начали оказывать в комитете по градостроительной политике администрации. Соответствующее постановление вступило в силу 9 апреля.



По информации начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Иркутска Олеси Куцаковой, паспорт фасада в обязательном порядке необходим для эксплуатации любого строения, за исключением индивидуальных жилых и садовых домов. Таким документом определяются колористическое решение фасада и материалы отделки, места размещения наружной рекламы и информационных вывесок, а также места размещения дополнительного оборудования – кондиционеров, камер, антенных установок, фасадного освещения и другое. Его обязательное наличие предусмотрено правилами благоустройства территории Иркутска. Паспорт необходимо разработать и согласовать в администрации города до конца 2020 года. Разработать его может любое физическое или юридическое лицо, которое способно работать в графических редакторах.



– При разработке паспорта фасада многоквартирного жилого дома в пакете документов в обязательном порядке должно быть соответствующее решение общего собрания собственников помещений жилого дома. Также должен быть выбран представитель, который обратится в администрацию за предоставлением муниципальной услуги. Способ оплаты разработки проекта паспорта жители выбирают сами – за счёт собственных средств, средств управляющей компании, за счёт средств от размещения рекламы на фасаде дома и другое, – уточнила Олеся Куцакова.



Муниципальная услуга по согласованию оказывается бесплатно. Заявление на её получение могут подавать физические или юридические лица – собственники зданий или помещений в нём. Документы принимают в МКУ «Сервисно-регистрационный центр», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.