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В Бурятии сегодня до +16 градусов

В Бурятии сегодня до +16 градусов
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 апреля по республике без осадков

Ветер восточный 2-7, днём порывы до 12 м/с. Температура днём 11-16, местами 2-7 тепла.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём 13-15 тепла.
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