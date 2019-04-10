По данным Бурятского гидрометцентра, 10 апреля по республике без осадков
Ветер восточный 2-7, днём порывы до 12 м/с. Температура днём 11-16, местами 2-7 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём 13-15 тепла.
В Бурятии сегодня до +16 градусов
Общество, Фото:
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