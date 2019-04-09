Канадцы привезут в Бурятию оборудование для обсерватории

Прежде канадская компания поставит в Торы интерферометр Фабри-Перро, камеры всего неба, спектрометры оптического диапазона и т.д.
Изготовление оборудования для пусковых объектов Национального гелиогеофизического комплекса РАН — «Оптические инструменты» (село Торы) и «Радиогелиограф» (посёлок Бадары) — ведётся по графику. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».
Оборудование для комплекса оптических инструментов для геофизической обсерватории института в Торах Тункинского района Бурятии изготавливает канадская фирма Keo Scientific. Компания, специализирующая на производстве аэрономического оборудования, поставит в Торы интерферометр Фабри-Перро, камеры всего неба (широкоугольные камеры с охватом всей верхней полусферы), спектрометры оптического диапазона и фотометры.
- Интерферометр Фабри-Перро по характеристикам оптического излучения будет измерять скорость ветра и температуру в верхней атмосфере, - рассказал заведующий лабораторией физики нижней и средней атмосферы Института солнечно-земной физики СО РАН Роман Васильев. - С помощью камеры всего неба можно определить морфологию свечения, спектрометры определяют химический состав атмосферы и реакции, которые в ней происходят. Фотометры ведут наблюдения в узком спектральном диапазоне с очень высоким временным разрешением. Выбирая длину волны на интерферометре Фабри-Перро, камере всего неба и фотометре, мы сможем следить за поведением нейтральной компоненты верхней атмосферы на разных высотах, показания спектрометров дадут представление о слабых составляющих спектра.
Новые инструменты в сочетании с уже имеющимися, а также готовящимися к созданию в рамках Национального гелиогеофизического комплекса, позволят учёным получать более точные данные о физико-химических свойствах атмосферы Земли.
Техзадание на все инструменты сформировано учёными после тестирования опытных образцов и определения требующихся параметров. Фотометры и камеры всего неба поступят в Торы в августе, оставшаяся часть оборудования будет готова к концу года. На установку, монтаж и финальную настройку инструментов на обсерваторию приедут специалисты из Канады, сообщает «Наука в Сибири».
Как сообщал «Байкал-Daily», первая очередь самого масштабного проекта РАН — Национального гелиогеофизического центра — получила финансирование. Уже к концу 2019 года в Тункинской долине в Бурятии должен быть введён в строй комплекс оптических инструментов, а в 2020 году на территории региона будет создан радиогелиограф.
Канадцы привезут в Бурятию оборудование для обсерватории
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