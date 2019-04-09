Труппа Бурятского театра драмы едет в Забайкалье

Зрители увидят три разноплановых по жанру спектакля



Труппа Бурятского театра драмы отправляется на гастроли в Забайкальский край, в том числе в Агинский Бурятский округ. Гастроли пройдут с 15 по 20 апреля.



- Ежегодные выезды – это старая добрая традиция театра. Благодарный забайкальский и агинский зритель всегда с нетерпением ждёт встречи с любимым театром. Со своей стороны, творческая труппа театра всегда старается радовать ценителей театрального искусства соседних регионов новыми постановками и концертными программами, - сообщает пресс-служба учреждения культуры.



Программа гастрольного тура насыщенная, в некоторые дни труппа будет работать параллельно на нескольких площадках.



Театр представит зрителям большой концерт и три разноплановых по жанру спектакля:



– современная российская мелодрама «Оройтоһон дуранай охин»;

- комедия «#BASAGANЭТИГЭЭРЭЙ»

- посвящённое детской аудитории интерактивно-театрализованное представление «История одного блогера» с вечерней дискотекой.



В том числе на гастроли выезжают народные артисты России Михаил Елбонов, Лариса Егорова, Марта Зориктуева, заслуженные артисты России Дарима Сангажапова, Должин Тангатова и другие актёры.



18 апреля днём в селе Догой, на родине Цыдена Цырендоржиева, заслуженного артиста России, заслуженного работника культуры Агинского Бурятского округа, состоится концерт, посвящённый его памяти.



