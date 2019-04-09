Ушуисты Бурятии завоевали 21 медаль чемпионата и первенства России

Представители школы «Золотой дракон» снова одни из лучших. ВИДЕО
С 1 по 5 апреля в Москве прошли чемпионат и первенство России по традиционному ушу кунг-фу. Участие в турнире приняли более 700 спортсменов из 39 регионов страны. В сложнейшей конкуренции спортсмены школы ушу «Золотой Дракон» из Улан-Удэ показали отличный результат.
С чемпионата и первенства страны сборная Бурятии по ушу привезла 9 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей.
Чемпионами и победителями стали Шатаева Анна (два золота, среди женщин), Арамхиева Альбина и Чагдурова Аэлита (среди юниоров).
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