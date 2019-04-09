Ушуисты Бурятии завоевали 21 медаль чемпионата и первенства России

Призёрами стали Мягкова Александра, Федоров Андрей, Вахрамеев Марк, Хастаева Диана, Халанова Надежда, Шаргаева Ринсо, Сыренов Сергей.









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С 1 по 5 апреля в Москве прошли чемпионат и первенство России по традиционному ушу кунг-фу. Участие в турнире приняли более 700 спортсменов из 39 регионов страны. В сложнейшей конкуренции спортсмены школы ушу «Золотой Дракон» из Улан-Удэ показали отличный результат.С чемпионата и первенства страны сборная Бурятии по ушу привезла 9 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей.Чемпионами и победителями стали Шатаева Анна (два золота, среди женщин), Арамхиева Альбина и Чагдурова Аэлита (среди юниоров).- Спасибо всем тренерам за огромную проделанную работу, всем родителям за поддержку! Впереди чемпионат и первенство Европы, стартует в конце апреля в Москве, - сообщили в школе ушу «Золотой дракон».