Возмещаются расходы на питание, трансфер Улан-Удэ – Забайкальский национальный парк и обратно, униформу
В 2019 году фонд «Озеро Байкал» запускает пилотный проект, направленный на оптимизацию системы обращения с отходами на природных территориях. Организаторы приглашают волонтёров принять участие в мероприятии «Национальные парки без мусора».
Акция будет проходить в Забайкальском национальном парке Бурятии. Её сроки - с 4 июня по 27 августа, минимальный срок пребывания – 2 недели.
- Волонтёр проекта «Национальные парки без мусора» - это человек, который сможет просветить посетителей национального парка на тему того, как и для чего забирать мусор с собой и разделять отходы на природной территории, а также заинтересовать окружающих практиками ответственного туризма на уникальной природной территории. Волонтёры будут работать на 2-х пунктах раздельного сбора отходов в нацпарке в группах по 3 человека. Фонд «Озеро Байкал» проведёт обучающий семинар для волонтёров, а также подготовит для них памятку, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Условия следующие: возмещаются расходы на питание, трансфер Улан-Удэ – Забайкальский национальный парк и обратно, униформу. Проживание в домиках на территории парка предоставляется бесплатно. Проезд до Улан-Удэ оплачивается добровольцем самостоятельно.
- Требования: возраст – от 18 лет; интерес к теме устойчивого развития и раздельного сбора отходов. Обязательным условием является наличие справки о прививке от клещевого энцефалита, - отметили в учреждении.
Для того, чтобы стать волонтёром проекта, нужно заполнить форму, которая размещена на сайте учреждения, до 1 мая. Заявки будут рассматриваться до 17 мая. Участники, прошедшие отбор, получат уведомление по электронной почте.
Волонтёров приглашают в нацпарк в Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также состоится сбор средств для стерилизации бездомных животных.
Выборы в городскую Думу пройдут 8 сентября
В волшебный мир танца смогут погрузиться все желающие
В Санкт-Петербурге прошел фестиваль «Великая Россия»
Это данные по состоянию на 5 апреля
Представители школы «Золотой дракон» снова одни из лучших. ВИДЕО
Зрители увидят три разноплановых по жанру спектакля
Прежде канадская компания поставит в Торы интерферометр Фабри-Перро, камеры всего неба, спектрометры оптического диапазона и т.д.
Выезд на лёд смертельно опасен
У машины спустило колесо по дороге в детскую поликлинику
10 апреля состоится торжественное открытие и ввод в опытную эксплуатацию Центра обработки вызовов «Система-112»
Hyundai Sonata нового поколения проходит испытания в Бурятии
Активисты вышли сегодня на площадь перед «Сагаан Морином»
Инструкторы возрождают дворовые игры
Семье с шестью детьми выплатили 2 млн рублей