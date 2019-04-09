Волонтёров приглашают в нацпарк в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Возмещаются расходы на питание, трансфер Улан-Удэ – Забайкальский национальный парк и обратно, униформу



В 2019 году фонд «Озеро Байкал» запускает пилотный проект, направленный на оптимизацию системы обращения с отходами на природных территориях. Организаторы приглашают волонтёров принять участие в мероприятии «Национальные парки без мусора».



Акция будет проходить в Забайкальском национальном парке Бурятии. Её сроки - с 4 июня по 27 августа, минимальный срок пребывания – 2 недели.



- Волонтёр проекта «Национальные парки без мусора» - это человек, который сможет просветить посетителей национального парка на тему того, как и для чего забирать мусор с собой и разделять отходы на природной территории, а также заинтересовать окружающих практиками ответственного туризма на уникальной природной территории. Волонтёры будут работать на 2-х пунктах раздельного сбора отходов в нацпарке в группах по 3 человека. Фонд «Озеро Байкал» проведёт обучающий семинар для волонтёров, а также подготовит для них памятку, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Условия следующие: возмещаются расходы на питание, трансфер Улан-Удэ – Забайкальский национальный парк и обратно, униформу. Проживание в домиках на территории парка предоставляется бесплатно. Проезд до Улан-Удэ оплачивается добровольцем самостоятельно.



- Требования: возраст – от 18 лет; интерес к теме устойчивого развития и раздельного сбора отходов. Обязательным условием является наличие справки о прививке от клещевого энцефалита, - отметили в учреждении.



Для того, чтобы стать волонтёром проекта, нужно заполнить форму, которая размещена на сайте учреждения, до 1 мая. Заявки будут рассматриваться до 17 мая. Участники, прошедшие отбор, получат уведомление по электронной почте.

