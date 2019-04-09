В Иркутской области сотрудники ГИБДД помогли женщине-водителю с ребёнком

У машины спустило колесо по дороге в детскую поликлинику



Накануне инспекторы ДПС в районе посёлка Мельничный Иркутской области заметили на обочине автомобиль «Тойота».



Водитель рассказала полицейским, что собралась с 2-летним ребёнком в детскую поликлинику, однако во время движения у машины спустило колесо. 30 минут девушка пытался решить проблему самостоятельно. Ближайший населённый пункт был в нескольких километрах от места происшествия.



Полицейские помогли автомобилистке, накачали колесо и, убедившись, что машина исправна, продолжили несение службы. Водитель поблагодарила стражей порядка за оказанную помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

