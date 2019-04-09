Бассейн реки Хангал расположен в Монголии.
Администрация монгольского аймака Орхон начнет сотрудничество с южнокорейской компанией «Монгольская Хао Био» в проекте очистки бассейна реки Хангал (бассейн Селенги) и снижения количества пыли, образующейся на карьерах горнообогатительного комбината «Эрдэнэт», в том числе и путём переработки в удобрение, сообщает агентство Монцамэ.
Также южнокорейская компания решила предоставить более 3000 саженцев деревьев для снижения уровня загрязнения воздуха и заняться организацией бесплатного медицинского осмотра для граждан, живущих в загрязненном районе.
По информации агентства Монцамэ, ранее, в 2018 году специализированные организации установили источник загрязнения реки Хангал и рекомендовали принять срочные меры по его устранению.
Реку бассейна Селенги очистят южные корейцы
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