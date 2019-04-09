Обряд построения начнется завтра.
С 10 по 16 апреля в Дуйнхор дугане Улан-Удэнского дацана «Хамбын Хурэ» на Верхней Березовке состоится построение Мандалы Идама Калачакры.
Божество, которому будет посвящена мандала, относится к высшей колеснице учения Будды - Тантре, и к высшему тантрическому разделу - Махааннутарайога-тантре. В древности мандала создавалась из измельченных полудрагоценных камней, в наши дни − из окрашенного в яркие цвета толченого мрамора.
По информации Буддийской Традиционной Сангхи России, считается, что песок Мандалы имеет очень сильную энергию и обладающим им дарит спасение от всего негативного. Также верят, что люди, присутствующие на церемонии, насыщаются этой энергией, очищают свою карму и устраняют вред со стороны злых духов.
Часть песка Мандалы после разрушения отправится летом в Байкальский дацан в сопровождении лам Дуйнхор дугана. Ламы проведут на Байкале обряд Лусад, обряд почитания Духов воды Байкала. Во время обряда песок Мандалы поднесут духам.
На Верхней Березовке состоится построение Мандалы
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