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В Бурятии многодетная семья получила сертификат на жильё

В Бурятии многодетная семья получила сертификат на жильё
Общество, 
Семье с шестью детьми выплатили 2 млн рублей

В Бурятии многодетной семье из села Жаргаланта Селенгинского района вручили сертификат на предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение жилья. Средний размер данной выплаты в республике составляет 2,2 млн рублей.

- Светлана Нимацыреновна получила жилищный сертификат после рождения шестого ребёнка. Мы поздравляем большую семью Будаевых с возможностью приобретения жилья и желаем благополучия и процветания! –сказали в администрации Селенгинского района.

С 2011 года в Бурятии началась реализация программы по улучшению жилищных условий семей, имеющих семь и более детей. С 2013 года началась реализация второго этапа программы – по обеспечению жильём семей с шестью детьми.

В соответствии с законом республики семьи, имеющие шесть и более несовершеннолетних детей, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеют право на получение единовременной денежной выплаты на приобретение жилых помещений за счёт средств республиканского бюджета из расчёта 11 квадратных метров общей площади жилья на каждого рождённого ребёнка в возрасте до восемнадцати лет.

С 1 января 2016 года в законодательство Бурятии внесено изменение, согласно которому, в случае рождения шестого или последующего ребёнка очередь на предоставление жилищного сертификата формируется по дате рождения шестого или последующего ребёнка. Список получателей выплат формируется в хронологическом порядке по дате постановки в органах местного самоуправления на учёт и исходя из объёма средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Семья вправе использовать единовременную денежную выплату на приобретение жилья при долевом или индивидуальном строительстве. Приобретаемое жилье оформляется в собственность всех детей.

Для постановки на учёт нуждающихся в жилье необходимо обращаться органы местного самоуправления по месту жительства.

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