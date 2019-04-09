В нацпарке Бурятии прошёл смотр техники

Специалисты заранее начали готовиться к новому пожароопасному периоду



5 апреля в национальном парке «Тункинский» в преддверии пожароопасного периода состоялся смотр техники.



В рамках смотра было представлено 40 единиц техники, привлекаемой к тушению пожаров. Во время проверки особое внимание уделялось укомплектованности автомобилей экипажами и дополнительным оборудованием для тушения возгораний.



- На площади промышленной базы нацпарка перед участниками смотра выстроилось более 50 человек из числа госинспекторов, водителей. Во время проверки каждому участнику смотра было предложено продемонстрировать знания по действиям в пожароопасный период, - сообщили в нацпарке.



Специалисты национального парка «Тункинский» заранее начали готовиться к новому пожароопасному периоду. Наибольшую опасность весной представляют неконтролируемые палы сухой травы – они причиняют значительный ущерб и зачастую переходят в лес, становясь низовыми лесными пожарами.



Особое внимание будет уделено вопросам подготовки и профилактики пожарной безопасности сёл, примыкающих к лесным массивам, установке аншлагов и наглядной агитации о запретах разведения костров в лесах, а также патрулированию территории парка.





