Благодаря ему театр войдет в дом к каждому инвалиду по зрению и слуху.
Национальная библиотека РБ получила в дар от Бурятского Регионального Отделения Всероссийского Общества Слепых диски с телекомментариями для инвалидов по зрению и субтитрами для инвалидов по слуху. Уникальные диски были получены в рамках специализированного благотворительного проекта «Театральная Парапремьера», организованного Малым театром России, Фондом поддержки науки и искусства «Дом Якоби», кинокомпанией «Формат Синема», при поддержке Союза кинематографистов России, автономной некоммерческой организации «Мир искусств – II», Национального Парадельфийского комитета России, газеты «Русский инвалид», Всероссийского Общества Слепых (ВОС), Всероссийского Общества Глухих (ВОГ).
Полученные телевизионные версии спектаклей предназначены не для коммерческого показа. Вопросы по проекту можно адресовать Центру обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности, в том числе слепых и слабовидящих, сообщает Отдел культурно-просветительских проектов и связей с общественностью Национальной библиотеки.
В Улан-Удэ проходит благотворительный проект «Театральная Парапремьера»
Общество, Фото:
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