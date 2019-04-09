Спортсмен выступал в весовой категории 81 кг.
17-летний иркутянин Василий Каверин, воспитанник областной Школы высшего спортивного мастерства, выиграл серебряную медаль на IV международном турнире по боксу среди юниоров «Мемориал Эмиля Жечева». Турнир с 1 по 7 апреля проходил в Ботевграде в Болгарии. В целом сборная команда России на этом международном турнире завоевала семь медалей, из них две золотые, три серебряные и две бронзовые награды.
Василий выступал в весовой категории 81 кг и провел три боя. Первый бой он уверенно выиграл у боксера из Франции, затем одержал победу над спортсменом из Болгарии. В финале Василий уступил американцу, сообщает Минспорт Иркутской области.
Боксер из Иркутска выиграл серебро в Болгарии
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