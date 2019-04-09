Первая круглогодичная ледовая арена «Ice Метр» в Бурятии начала работу с января 2019 года
На данный момент на льду проходят тренировки по фигурному катанию, хоккею с мячом и шайбой, товарищеские турниры массовые катания для населения.
С первой половины апреля для всех желающих будут проводиться тематические развлекательные мероприятия в рамках массовых катаний.
Совместно с Школой латиноамериканских танцев «Loc Amigos» и активистами движения «Катки Улановки 03» первое мероприятие пройдёт уже 11 апреля. В 20:30 состоится тематическая вечеринка «Вечер танцев – настроение Куба!». Для всех желающих пройдут уроки танцев на коньках от профессиональных танцоров и инструкторов, под зажигательные латиноамериканские мотивы.
Среди участников пройдёт розыгрыш призов от партнеров мероприятия, а для любителей фотографироваться будет размещена фотозона прямо на льду.
В дальнейших планах проведение массовых мероприятий «Час хоккея» - 18 апреля и «Час фигурного катания» - 25 апреля. Любой желающий сможет принять участие в увлекательных мастер-классах и усовершенствовать свои навыки катания.
В первую очередь целью данных мероприятий является популяризация активного образа жизни, фигурного катания и хоккея среди жителей Бурятии.
Количество участников ограничено! Открыта предварительная запись на сайте icemetr.ru и по телефонам 305-000, 306-000
На ледовой арене в Улан-Удэ устроят «Вечер танцев»
Общество, Фото:
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