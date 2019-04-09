Спортсмены из Бурятии не принимали участие в соревновании.
С 1 по 5 апреля в Благовещенске прошло первенство Дальневосточного федерального округа по спортивной гимнастике среди юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие спортсмены Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областей, Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев и Саха Якутии.
В общей сложности забайкальские спортсмены завоевали четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали, что является хорошим результатом, показанным гимнастами, впервые принявшими участие в первенстве Дальневосточного федерального округа. По программе кандидатов в мастера спорта в многоборье Герман Мантюков занял второе, а Михаил Скляревский третье место. В финалах в отдельных видах многоборья Михаил Скляревский одержал победу в вольных упражнениях и на кольцах, стал вторым в упражнениях на коне - махи. Герман Мантюков занял первое место в упражнениях на перекладине, второе в опорном прыжке и третье на кольцах. Алексей Тухбатулин стал победителем в опорном прыжке и третьим в упражнениях на брусьях. Тамжид Жамсаранова заняла третье место в опорном прыжке, сообщает Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края.
Забайкальцы завоевали одиннадцать медалей на первенстве ДФО
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