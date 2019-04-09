Дети стали более осведомлены о законе
С начала 2019 года сотрудники полиции провели 12 рейдов во время «комендантского часа». Во время рейдов стражи правопорядка задействовали также родителей и представителей комиссии по делам не совершеннолетних.
В ходе патрулирования в Улан-Удэ и районах Бурятии был выявлен 381 несовершеннолетний. Всех их полицейский передали законным представителям. В отношение 10 родителей были составлены административные протоколы.
- Ситуация с каждым годом становится лучше. Дети уже знают про закон и ближе к 22:00 торопятся домой. Если ранее выявлялось по 3000 подростков год, то сейчас за первые три месяца года их всего 381. Это говорит о том, что данный закон реализуется, - отметила старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних МВД по Бурятии Мария Михайлова.
«Комендантский час» распространяется на тех, кому не исполнилось 16 лет. Нахождение несовершеннолетних одних на улице запрещено с 22:00 до 6:00.
В Бурятии сокращается число нарушителей «комендантского часа»
Общество, Фото:
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