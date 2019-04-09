Агинский оркестр завоевал Гран-при конкурса «Урал собирает друзей»

Победители были награждены денежным призом.



Образцовый детский оркестр бурятских народных инструментов «Булжамуур» Агинской окружной гимназии-интерната под руководством Даримы Балдановой завоевал Гран-при Международного конкурса-фестиваля «Урал собирает друзей», который проходил в городе Екатеринбург с 4 по 7 апреля.



По итогам конкурса коллектив оркестра также стал абсолютным победителем фестиваля и награждён денежным призом, сообщает сайт поселка Агинское.

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