Малышей назвали Константином и Каролиной
28 марта в семье Альберта и Екатерины родилась двойня, как в народе говорят - «королевская» (мальчик и девочка). Малышей назвали Константином и Каролиной. Регистрация рождения детей прошла в Заиграевском районном отделе 4 апреля.
Старший инспектор Долорес Босхолова вручила родителям свидетельства о рождении детей, поздравила их и пожелала малышам расти здоровыми, умными и счастливыми, сообщает пресс-служба управления ЗАГС Бурятии.
Справка:
Королевские двойняшки - это два ребёнка разного пола, родившиеся в ходе одной беременности.
В Бурятии зарегистрировали рождение «королевской» двойни
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Победители были награждены денежным призом.
Малышей назвали Константином и Каролиной
Жителей республики призывают отказаться от пакетов
Соревнования прошли в Швеции
Четверо детей чуть не погибли на страшном пожаре. ВИДЕО
Учитель начальных классов Владимир Тимофеев рассказал, как управляется с ребятишками в школе и раскрыл секреты своего успеха
Также можно обратиться в консультационные пункты военной прокуратуры
На полигоне Бурдуны в Бурятии впервые прошли зрелищные конкурсы «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»
Визит-центр посетили гости из Северобайкальской и Сосново-Озёрской епархии Русской православной церкви
В заключительный вечер зрителей ждал гала-концерт с участием легендарных музыкантов
В кинотеатрах Улан-Удэ фильм покажут осенью
Поучаствовать в нём могут и студенты-дизайнеры
Иркутские спортсмены завоевали золотую и бронзовую медали на Кубке Европы по дзюдо среди юниоров
Они вышли на старт турнира по пулевой стрельбе
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции провели благотворительную акцию