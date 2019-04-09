В Бурятии зарегистрировали рождение «королевской» двойни

Малышей назвали Константином и Каролиной



28 марта в семье Альберта и Екатерины родилась двойня, как в народе говорят - «королевская» (мальчик и девочка). Малышей назвали Константином и Каролиной. Регистрация рождения детей прошла в Заиграевском районном отделе 4 апреля.



Старший инспектор Долорес Босхолова вручила родителям свидетельства о рождении детей, поздравила их и пожелала малышам расти здоровыми, умными и счастливыми, сообщает пресс-служба управления ЗАГС Бурятии.



Справка:



Королевские двойняшки - это два ребёнка разного пола, родившиеся в ходе одной беременности.

