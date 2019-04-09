Рейтинг оценивал университеты по уровню их вклада в развитие региона.
Самое читаемое в мире издание, посвященное высшему образованию, – глобальное рейтинговое агентство TIMES HIGHER EDUCATION (THE) опубликовало глобальный рейтинг THE University Impact Rankings 2019. В него вошли 462 университета мира, в том числе и Иркутский Национальный исследовательский технический университет.
По словам проректора по международной деятельности ИРНИТУ Дмитрия Савкина, TIMES оценивало университеты по уровню их вклада в развитие региона, страны и мира в рамках целей в области устойчивого развития, определенных Организацией Объединённых Наций до 2030 года.
В представленном рейтинге университеты мира могли заявить для оценки четыре из 17 целей устойчивого развития человечества. Для иркутского вуза это были промышленность, инновации и инфраструктура; здоровье и благополучие; качественное образование; партнерство для достижения целей.
«Высокая оценка экспертной группой TIMES стала возможной благодаря динамичному развитию университета в рамках программы трансформации ИРНИТУ в «БАЙКАЛЬСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ХАБ», а также реализуемой стратегии экспорта университетского образования и прикладных разработок на глобальный рынок», – передает слова Дмитрия Савкина сайт Правительства Иркутской области.
Иркутский вуз вошел в рейтинг Таймс
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