Иркутский вуз вошел в рейтинг Таймс

Рейтинг оценивал университеты по уровню их вклада в развитие региона.



Самое читаемое в мире издание, посвященное высшему образованию, – глобальное рейтинговое агентство TIMES HIGHER EDUCATION (THE) опубликовало глобальный рейтинг THE University Impact Rankings 2019. В него вошли 462 университета мира, в том числе и Иркутский Национальный исследовательский технический университет.



По словам проректора по международной деятельности ИРНИТУ Дмитрия Савкина, TIMES оценивало университеты по уровню их вклада в развитие региона, страны и мира в рамках целей в области устойчивого развития, определенных Организацией Объединённых Наций до 2030 года.



В представленном рейтинге университеты мира могли заявить для оценки четыре из 17 целей устойчивого развития человечества. Для иркутского вуза это были промышленность, инновации и инфраструктура; здоровье и благополучие; качественное образование; партнерство для достижения целей.



«Высокая оценка экспертной группой TIMES стала возможной благодаря динамичному развитию университета в рамках программы трансформации ИРНИТУ в «БАЙКАЛЬСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ХАБ», а также реализуемой стратегии экспорта университетского образования и прикладных разработок на глобальный рынок», – передает слова Дмитрия Савкина сайт Правительства Иркутской области.

