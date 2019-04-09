В Бурятии запустили акцию по изготовлению экосумок

Жителей республики призывают отказаться от пакетов



Участники проекта Общероссийского народного фронта «Равные возможности – детям» в Бурятии запустили экологическую акцию по изготовлению экологичных сумок «Подаю пример». Мероприятия уже прошли в школах №42 и 63 Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе ОНФ.



Общественники провели мастер-классы по изготовлению тканевых экосумок. На сшитые сумки школьники с помощью трафарета нанесли краской изображение озера Байкал и надпись #Подаюпример.



- К нашей акции может присоединиться любой желающий. Мы призываем жителей Бурятии отказаться от пакетов и использовать экологичные тканевые сумки для многоразового использования, – сказала член регионального штаба ОНФ в Бурятии Любовь Кондратьева.



