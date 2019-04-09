Жителей республики призывают отказаться от пакетов
Участники проекта Общероссийского народного фронта «Равные возможности – детям» в Бурятии запустили экологическую акцию по изготовлению экологичных сумок «Подаю пример». Мероприятия уже прошли в школах №42 и 63 Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе ОНФ.
Общественники провели мастер-классы по изготовлению тканевых экосумок. На сшитые сумки школьники с помощью трафарета нанесли краской изображение озера Байкал и надпись #Подаюпример.
- К нашей акции может присоединиться любой желающий. Мы призываем жителей Бурятии отказаться от пакетов и использовать экологичные тканевые сумки для многоразового использования, – сказала член регионального штаба ОНФ в Бурятии Любовь Кондратьева.
В Бурятии запустили акцию по изготовлению экосумок
Общество, Фото:
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