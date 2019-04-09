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Горнолыжница из Байкальска выиграла финальный этап Кубка Европы

Горнолыжница из Байкальска выиграла финальный этап Кубка Европы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования прошли в Швеции

16-летняя спортсменка из Байкальска Варвара Ворончихина стала абсолютной чемпионкой финального этапа Кубка Европы по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Соревнования проходили с 1 по 4 апреля в Швеции и собрали спортсменов из шести стран, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

Варвара Ворончихина завоевала четыре золотые медали. Она дважды выиграла в дисциплине «слалом», а также стала двукратной победительницей в дисциплине «слалом-гигант».

По итогу финального этапа Кубка Европы российская команда завоевала 23 медали и выиграла общекомандный зачет соревнований, опередив сборную Норвегии.

Варвара Ворончихина занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Рекорд» у Юрия Пешкова. Варвара стала заниматься горнолыжным спортом в 2008 году, когда ей было шесть лет. На сегодняшний день она 12-кратная чемпионка России, неоднократный призер этапов Кубка мира 2018 года, бронзовый призёр финала Кубка мира 2018 года.

спорт горнолыжный спорт
 
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