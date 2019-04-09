Консультации получили более пятидесяти человек.
В доме инвалидов-колясочников имени Эржены Будаевой по инициативе Управления Минюста России по Бурятии, Совета регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциации юристов России» и Министерства социальной защиты населения РБ был организован день правовой грамотности, который прошел в формате круглого стола.
Представители двенадцати ведомств ответили на вопросы более полусотни инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Специалисты Управления пенсионного фонда рассказали о порядке индексации социальных выплат. Представители Министерства здравоохранения РБ познакомили с положением о лекарственном обеспечении льготных категорий граждан, а Управление социальной защиты населения по г. Улан-Удэ - с действующими мерами социальной поддержки семьям с детьми. Сотрудники Отделения Фонда социального страхования РФ по РБ проинформировали о том, какие технические средствами реабилитации полагаются гражданам с инвалидностью, и в какие здравницы они могут отправиться на санаторно-курортное лечение. На особенности налогообложения имущества физических лиц из числа льготных категорий граждан указали специалисты Главного бюро медико-социальной экспертизы по РБ, сообщает Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия.
В Улан-Удэ прошел круглый стол инвалидов с представителями 12 ведомств
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