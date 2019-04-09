В Бурятии заработали «горячие линии» по призыву

Также можно обратиться в консультационные пункты военной прокуратуры



1 апреля в Бурятии стартовал весенний призыв в ряды Вооружённых сил России. Вновь возобновили работу консультационно-правовые пункты и телефоны «горячих линий».



- Призывники, их родственники и другие заинтересованные граждане могут обратиться к военным прокурорам за консультацией и с жалобами по вопросам, связанным с проведением призыва на военную службу и направлением на альтернативную гражданскую службу. Военные прокуроры готовы оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях, - сообщает военная прокуратура Улан-Удэнского гарнизона.



Консультационно-правовые пункты и телефоны «горячих линий» работают:



Военная прокуратура Улан-Удэнского гарнизона (Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 9, тел. (3012) 43-69-44).



Военная прокуратура Кяхтинского гарнизона (Кяхта, ул. Лесная, д. 3, тел. (30142) 9-39-80).



Перед весенним призывом была проверена готовность к приёму новобранцев сборных и пересыльных пунктов, воинских частей, куда они будут прибывать для прохождения службы. Пристальное внимание военные прокуроры уделяют размещению призывников, обеспечению их питанием, обмундированием и медикаментами.



- Для профилактики правонарушений в войсках и создания благоприятных условий для адаптации молодых людей к военной службе

в текущем году прокурорскими работниками совместно с командованием проведено более тысячи мероприятий по сплочению воинских коллективов, лекций, индивидуальных бесед с военнослужащими, склонными к нарушению дисциплины. Подготовлены к выдаче призывникам в военных комиссариатах памятки, содержащие сведения о правах и обязанностях военнослужащих, а также контактную информацию органов военной прокуратуры и полиции для оперативного получения при необходимости юридической помощи, - сообщает военная прокуратура Улан-Удэнского гарнизона.







