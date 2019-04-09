Также состоится сбор средств для стерилизации бездомных животных.
13 апреля в Улан-Удэ пройдет «День Сострадания». Эта уже семнадцатая акция, направленная на сбор корма для собак и кошек в приютах нашего города, а также на сбор средств для стерилизации бездомных животных.
С 12:00 до 16:00, во всех районах города будут организованы точки сбора корма (крупы, макароны, молоко, влажный и сухой корм, тушенка, рыбные консервы).
Помимо корма животным необходимы:
- антипаразитарные средства (противогельминтные препараты, средства от блох и клещей);
- впитывающие пеленки;
- лежанки для животных;
- клетки для кошек и щенков;
- стрептоцид для обработки ушей под биркой;
- ошейники, поводки (в том числе б/у);
- игрушки (в том числе б/у);
- миски (в том числе б/у).
По информации организаторов, найти экипажи волонтеров можно в следующих местах:
- Центральный вход парка «Юбилейный» в 43 квартале;
- Магазин «Томас» на улице Терешковой;
- Площадь у ТЦ «Сагаан Морин»;
- Магазин «Томас» на проспекте 50-летия Октября;
- Улица Ленина («Арбат»), у фонтана;
- Улица Ленина («Арбат»), у «Птиц»;
- ТЦ «Galaxy»;
- ТЦ «Абсолют» на улице Мокрова.
В «День Сострадания» в Улан-Удэ соберут корм для собак и кошек
Общество, Фото:
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