В «День Сострадания» в Улан-Удэ соберут корм для собак и кошек

Также состоится сбор средств для стерилизации бездомных животных.



13 апреля в Улан-Удэ пройдет «День Сострадания». Эта уже семнадцатая акция, направленная на сбор корма для собак и кошек в приютах нашего города, а также на сбор средств для стерилизации бездомных животных.



С 12:00 до 16:00, во всех районах города будут организованы точки сбора корма (крупы, макароны, молоко, влажный и сухой корм, тушенка, рыбные консервы).



Помимо корма животным необходимы:

- антипаразитарные средства (противогельминтные препараты, средства от блох и клещей);

- впитывающие пеленки;

- лежанки для животных;

- клетки для кошек и щенков;

- стрептоцид для обработки ушей под биркой;

- ошейники, поводки (в том числе б/у);

- игрушки (в том числе б/у);

- миски (в том числе б/у).



По информации организаторов, найти экипажи волонтеров можно в следующих местах:

- Центральный вход парка «Юбилейный» в 43 квартале;

- Магазин «Томас» на улице Терешковой;

- Площадь у ТЦ «Сагаан Морин»;

- Магазин «Томас» на проспекте 50-летия Октября;

- Улица Ленина («Арбат»), у фонтана;

- Улица Ленина («Арбат»), у «Птиц»;

- ТЦ «Galaxy»;

- ТЦ «Абсолют» на улице Мокрова.

