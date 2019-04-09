Победу в «Танковом биатлоне» в Бурятии одержали забайкальцы. Видео

В Кяхтинском районе Бурятии на полигоне Бурдуны торжественно завершился окружной этап одних из самых зрелищных конкурсов по полевой выучке военнослужащих «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».
Лидерами конкурса «Танковый биатлон» стала команда мотострелкового соединения из Забайкальского края. Среди мотострелков в конкурсе «Суворовский натиск» победила команда из Приморского края.
- Соревнования подобного ранга прошли здесь впервые, специально для их проведения была создана уникальная трасса, соответствующая всем требованиям проведения конкурса, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
На торжественной церемонии награждения временно исполняющий обязанности командующего 36 армии генерал-майор Валерий Солодчук вручил победителям кубки, медали, грамоты и ценные подарки. После чего генерал-майор Валерий Солодчук и почётные гости пожелали победителям окружного этапа конкурса успехов во всеармейских соревнованиях.
- Мы отставали, поэтому пришлось чуть понервничать. Но механик, наводчик и я сработали. Всего один промах, и мы догнали. И стали первыми, - поделился командир танкового взвода Сархан Гусейнов.
В завершении торжественного вечера, на полевой сцене состоялся праздничный концерт, где выступили различные творческие коллективы. Победители конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» удостоены почетного права представить выступить на Всеармейском этапе конкурса, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
«Байкал-Daily» представлял фоторепортаж с открытия «Танкового биатлона» 1 апреля.
Танкисты демонстрировали филигранную точность не только на трассе, но и в показательных номерах. К примеру, на видео засняли, как танк режет яблоко одним ударом ножа.