Бурятский фильм представят на Московском кинофестивале

В кинотеатрах Улан-Удэ фильм покажут осенью



Художественный фильм Баира Дышенова «Шарнохой – Жёлтый пёс» киностудии «Буряткино» будет представлен на 41-м Московском международном кинофестивале 21 апреля.



Мировая премьера фильма состоится в рамках программы «Спектр» в кинотеатре «Октябрь».



Работа над фильмом завершилась осенью 2018 года. На создание ленты ушло несколько лет. Съемки проходили в Улан-Удэ, Закаменском и Иволгинском районах. В фильме заняты Баир Протасов, Баярма Бобоева, Саяна Цыдыпова, Николай Соктоев, Чимит Дондоков, Майдари Лодоев, Галина Галсанова, Жаргал Лодоев, Марта Зориктуева, Батор Санданов.



- Сюжет ленты окутан мистикой, прошлое и настоящее сплетаются воедино, раскрывая историю главного героя, род которого в течение нескольких поколений преследует проклятие. А все началось с убийства камлающего шамана, - сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.



В конце 2018 года фильм был поддержан министерством культуры региона. Зрители республики увидят фильм в кинотеатрах Улан-Удэ осенью этого года.



Справка:



Московский международный кинофестиваль - один из старейших в мире. Впервые он проводился в 1935 году, председателем жюри был Сергей Эйзенштейн. Но хронология фестиваля отсчитывается с 1959 года, когда он превратился в регулярное мероприятие. Немаловажно, что второе рождение ММКФ произошло в 60-е годы минувшего века - в период «оттепели».



Президент кинофестиваля – Никита Михалков, программный директор – Кирилл Разлогов. В разные годы в нём приняли участие кинодеятели мировой величины: Федерико Феллини, Валерио Дзурлини, Анна Маньяни, Микеланджело Антониони, Пьетро Джерми, Лилиан Гиш, София Лорен, Элизабет Тейлор, Ричард Бартон, Анна Карина, Симона Синьоре, Жан Марэ, Ив Монтан, Чжан Имоу, Ким Ки Дук и многие другие.

