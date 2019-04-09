В нацпарке Бурятии освятили визит-центр

Визит-центр посетили гости из Северобайкальской и Сосново-Озёрской епархии Русской православной церкви
31 марта визит-центр «Парк дикой природы», расположенный на въезде в Забайкальский национальный парк, посетила делегация Северобайкальской и Сосново-Озёрской епархии Русской православной церкви во главе с правящим архиереем - епископом Николаем.
Директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин провёл для гостей экскурсию по экспозиции, познакомил их с основными природными и историческими объектами национального парка. Далее состоялось освящение визит-центра. Епископ отметил значение особо охраняемых природных территорий в сохранении природного и культурного наследия и пожелал дальнейшего развития.
Стороны договорились о продолжении сотрудничества и наметили дальнейшие планы. В частности, епископ поддержал инициативу ТОСа «Заповедный Чивыркуй» по созданию часовни в селе Курбулик и запланировал визит летом для её открытия, сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».
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Визит-центр посетили гости из Северобайкальской и Сосново-Озёрской епархии Русской православной церкви
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