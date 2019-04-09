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Завершился фестиваль «Джаз на Байкале»

Завершился фестиваль «Джаз на Байкале»
Общество,  Фото:pixabay.com
В заключительный вечер зрителей ждал гала-концерт с участием легендарных музыкантов

XIV международный фестиваль «Джаз на Байкале» завершился в Иркутске. Для участия в нём приехали 19 именитых музыкантов из России и США. За три фестивальных дня на девяти площадках города состоялись мероприятия разного формата. Джаз-парад и концерт на свободной сцене, прослушивания одарённых детей и мастер-классы, благотворительный концерт и выступления победителей детского конкурса. В заключительный вечер зрителей ждал гала-концерт с участием легендарных музыкантов – постоянным участником фестиваля, народным артистом России, Игорем Бутманом в составе джазового квинтета, а также известного блюзового гитариста Скотта Хендерсона и его трио (США).

«Джаз на Байкале» проводится с 2006 года. По оценкам критиков и журналистов крупнейшего портала jazz.ru, «Джаз на Байкале» является одним из самых крупных джазовых фестивалей в России. Его бренд узнаваем не только в России, но и в США, странах Европы и Азии.

- Каждый год фестиваль находит поддержку правительства Иркутской области и министерства культуры и архивов Иркутской области, что позволяет проводить фестиваль на очень высоком организационном уровне. Нужно отметить, что в 2019 году из областного бюджета выделено финансирование в размере 900 млн рублей, что в два раза больше, чем в прошлом, – сказала заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.

Традиционно в рамках фестиваля уже в 11 раз проходит детско-юношеский фестиваль-конкурс Jazz Kids. В этом году заявки на конкурс поступили из 13 городов России – Москвы, Архангельска, Иркутска, Ангарска, Новокузнецка, Нижнеудинска, Саянска, Новосибирска, Челябинска, Хабаровска, Черемхово, Красноярска, Минусинска. Об участии в конкурсе заявили также музыканты из Казахстана, Кореи, Китая и России. Всего было подано 84 заявки. Из них 38 поступило из частных и муниципальных школ Иркутской области. В первом отборочном туре участвовало около 180 юных музыкантов. На конкурсе было представлено 47 номеров.

Жюри в этом году возглавил директор департамента по развитию концертной и просветительской деятельности, декан факультета музыкального искусства эстрады Российской академии музыки имени Гнесиных Валерий Гроховский.

Среди победителей – юные музыканты и исполнители из Иркутска, Москвы, Челябинска, Москвы, Саянска, Новосибирска, Ангарска. Названы лучшие оркестры, инструментальные, вокальные ансамбли, исполнители джазового и эстрадно-джазового вокала. Обладателем приза зрительских симпатий стал ансамбль «Коты-аристократы», представляющий Иркутск, а открытием года признан джазовый оркестр ГУДИ из Москвы.

Уже несколько лет в рамках международного фестиваля «Джаз на Байкале» на площадке Иркутской областной филармонии традиционно проходит благотворительный концерт «У добра нет границ». Концерт состоялся 7 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона.
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