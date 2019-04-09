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Трёхкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова выйдет на старт в Бурятии

Трёхкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова выйдет на старт в Бурятии
Общество, 
Вместе с ней на марафон прилетит супруг, призёр Олимпийских игр Василий Рочев

19-20 апреля на льду Баргузинского залива в Бурятии пройдёт традиционный Байкальский лыжный марафон, входящий в официальный календарь всероссийской лыжной серии «RussiaLoppet». На трассу выйдут более 500 любителей лыжных гонок из регионов России и других стран. Будут состязаться также паралимпийцы и сурдолимпийцы, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

Заявку на участие подали спортсмены из Чехии, Японии, Эстонии, Монголии и регионов нашей страны. Своё участие подтвердила четырёхкратная чемпионка всемирной зимней Универсиады-2019 из Бурятии Алиса Жамбалова.

На лед Байкала также выйдут специальные гости мероприятия – олимпийская чемпионка 1998, 2002, 2006 годов, чемпионка мира-2001 и 2005 Юлия Чепалова и её супруг, чемпион мира-2005, бронзовый призёр Олимпийских Игр 2006 года, серебряный призёр чемпионата мира-2007 по лыжным гонкам Василий Рочев.

Техническим делегатом FIS назначен Angelo Corradini - руководитель подкомитета массовых гонок FIS и президент Marcialonga – популярной 70-километровой лыжной гонки в Италии, входящей в серию марафонов.

В первый день, 19 апреля, соревнуются юные лыжники. Участники 14 л - 14-15 лет бегут 5 км, младше 14 л – 1 и 3 км. В этот же день на семинаре тренеры обсудят вопрос развития лыжных гонок в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

20 апреля утром состоится торжественное открытие соревнований.

Дистанцию в 50 км отправятся покорять участники 21-59 лет и юниоры 18-19 л. Спортсмены старше 60 лет пройдут 30 км. Столько же женщины и юниорки. Отдельно выступят паралимпийцы и сурдолимпийцы– на дистанции 20 и 10 км.

Глубина воды под трассой достигает около 200 м. Верхний слой байкальского льда подтаивает и образует крупные кристаллы – по нему можно двигаться со скоростью почти 30 километров в час, такой лед местные лыжники называют «шах».

Ежегодно Байкальский лыжный марафон входит в официальный календарь Всероссийской лыжной серии «RussiaLoppet», собирает несколько сотен любителей зимних видов спорта. В 2018 году в соревнованиях приняло участие более 430 человек из 7 стран мира и 23 регионов России.

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