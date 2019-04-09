Лучшие юные чтецы Бурятии получили путёвки в «Артек»

В республике состоялся региональный финал «Живой классики»



8 апреля в ТРЦ «Capital Mall» Улан-Удэ состоялся региональный финал международного конкурса юных чтецов «Живая классика-2019». Выступления участников оценивали известные журналисты, писатели, актёры, сообщили организаторы конкурса.



Почти 100 участников регионального финала конкурса в Бурятии показали свои навыки выразительного чтения. Все они – победители муниципальных этапов конкурса, одержавшие до этого победу на классных и школьных этапах. Во время выступления каждый из них представил на суд жюри своё прочтение выбранного отрывка. Кому-то оказались близки юмористические рассказы, кто-то взял произведение о сложном выборе, о войне или о первой влюблённости. Высшую оценку получили те чтецы, которые смогли прожить свой текст и вызвать эмоциональный отклик у зрителей.



- Каждый год я слушаю огромное количество конкурсантов. Любопытно наблюдать, как меняются тренды. В прошлом году абсолютным лидером был Борис Ганаго, в этом году его обогнала Ирина Пивоварова и Владимир Железников. Надеюсь, что в топ самых популярных авторов когда-нибудь войдут Крапивин, Искандрер, Хемингуэй, Бёрнетт, Бредбери. В подростковой литературе много книг, которые ещё предстоит прочитать нашим участникам, – рассказала президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.



По итогам конкурса лучшим чтецом стал Максим Павлов, ученик средней школы № 35 Улан-Удэ с произведением «Суд да дело» Васильева. Второе место занял Алексей Бурдуковский, представлявший Кабанский дом детского творчества. Он прочитал произведение «Сверху вниз, наискосок» Драгунского. Третье место заслужила Ярослава Перевалова, ученица Онохойской средней школы №1» Заиграевского района. Она выразительно прочитала произведение «Моя Бабушка-Яга» Ремез.



Победителей ждёт поездка в МДЦ «Артек», где они продолжат соревнования в мае на всероссийском уровне.





