09 Апреля

08 Апреля

Популярное

Лучшие юные чтецы Бурятии получили путёвки в «Артек»

Лучшие юные чтецы Бурятии получили путёвки в «Артек»
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике состоялся региональный финал «Живой классики»

8 апреля в ТРЦ «Capital Mall» Улан-Удэ состоялся региональный финал международного конкурса юных чтецов «Живая классика-2019». Выступления участников оценивали известные журналисты, писатели, актёры, сообщили организаторы конкурса.

Почти 100 участников регионального финала конкурса в Бурятии показали свои навыки выразительного чтения. Все они – победители муниципальных этапов конкурса, одержавшие до этого победу на классных и школьных этапах. Во время выступления каждый из них представил на суд жюри своё прочтение выбранного отрывка. Кому-то оказались близки юмористические рассказы, кто-то взял произведение о сложном выборе, о войне или о первой влюблённости. Высшую оценку получили те чтецы, которые смогли прожить свой текст и вызвать эмоциональный отклик у зрителей.

- Каждый год я слушаю огромное количество конкурсантов. Любопытно наблюдать, как меняются тренды. В прошлом году абсолютным лидером был Борис Ганаго, в этом году его обогнала Ирина Пивоварова и Владимир Железников. Надеюсь, что в топ самых популярных авторов когда-нибудь войдут Крапивин, Искандрер, Хемингуэй, Бёрнетт, Бредбери. В подростковой литературе много книг, которые ещё предстоит прочитать нашим участникам, – рассказала президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

По итогам конкурса лучшим чтецом стал Максим Павлов, ученик средней школы № 35 Улан-Удэ с произведением «Суд да дело» Васильева. Второе место занял Алексей Бурдуковский, представлявший Кабанский дом детского творчества. Он прочитал произведение «Сверху вниз, наискосок» Драгунского. Третье место заслужила Ярослава Перевалова, ученица Онохойской средней школы №1» Заиграевского района. Она выразительно прочитала произведение «Моя Бабушка-Яга» Ремез.

Победителей ждёт поездка в МДЦ «Артек», где они продолжат соревнования в мае на всероссийском уровне.


конкурс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Трёхкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова выйдет на старт в Бурятии
Трёхкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова выйдет на старт в Бурятии
Общество, 09.04.2019
Вместе с ней на марафон прилетит супруг, призёр Олимпийских игр Василий Рочев
Лучшие юные чтецы Бурятии получили путёвки в «Артек»
Лучшие юные чтецы Бурятии получили путёвки в «Артек»
Общество, 09.04.2019
В республике состоялся региональный финал «Живой классики»
Дни кино Бурятии пройдут в Татарстане
Дни кино Бурятии пройдут в Татарстане
Общество, 09.04.2019
9 и 10 апреля Казань впервые примет Дни кино Бурятии
Житель Бурятии отправился в кругосветку на велосипеде
Житель Бурятии отправился в кругосветку на велосипеде
Общество, 09.04.2019
У Виталия несколько целей – встретиться с Imagine dragons и рассказать о проблемах Байкала. Видео
Panterrra из Иркутска прошла кастинг на шоу «Песни на ТНТ»
Panterrra из Иркутска прошла кастинг на шоу «Песни на ТНТ»
Общество, 09.04.2019
Катя Panterrra поразила Басту и Тимати песней «Фонари». Видео
40 домов в Улан-Удэ ночью остались без света
40 домов в Улан-Удэ ночью остались без света
Общество, 09.04.2019
Ремонтные работы запланированы на сегодня 
Жителя Бурятии оштрафовали за «пьяную» езду
Жителя Бурятии оштрафовали за «пьяную» езду
Общество, 09.04.2019
Его дважды замечали нетрезвым за рулём 
На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ три часа не было света
На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ три часа не было света
Общество, 09.04.2019
Там проводились ремонтные работы 
В Чите пройдёт фестиваль авторской песни
В Чите пройдёт фестиваль авторской песни
Общество, 09.04.2019
Особым гостем фестиваля станет автор-исполнитель из города Горно-Алтайска
В Улан-Удэ до 10 градусов тепла
В Улан-Удэ до 10 градусов тепла
Общество, 09.04.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 апреля по республике преимущественно без осадков
9-летний Алдар Самбуев принял участие в шоу «Ледниковый период. Дети»
9-летний Алдар Самбуев принял участие в шоу «Ледниковый период. Дети»
Общество, 08.04.2019
Юный фигурист допустил досадное падение на проекте Первого канала. ВИДЕО
Театры Аги получат федеральную поддержку
Театры Аги получат федеральную поддержку
Общество, 08.04.2019
А для мастер-классов пригласят коллег из Бурятии.

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^