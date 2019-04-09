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Дни кино Бурятии пройдут в Татарстане

Дни кино Бурятии пройдут в Татарстане
Общество, 
9 и 10 апреля Казань впервые примет Дни кино Бурятии

Мероприятие пройдёт с целью культурного обмена в ответ Дням татарстанского кино в Улан-Удэ, состоявшимся в феврале, сообщает пресс-служба учреждения культуры «Татаркино».

Показы пройдут в кинотеатре «Мир». Вход свободный.
16+

Программа Дней кино Бурятии:
9 апреля
18:30 «Байкальские каникулы-2»
20:20 «Стоп! Снято! На Байкал!»

10 апреля
18:30 «По совести»
20:20 «Головар»

«Байкальские каникулы-2» (реж. Михаил Козлов, 2017)
Сюжет картины, снятой на Байкале, разворачивается вокруг главного героя по имени Коля. Когда-то он был избалованным и не совсем воспитанным ребёнком. Но однажды он побывал в детском лагере «Байкальские волны», где мистическим образом попал в прошлое и осознал, что такое настоящая дружба и первая, по-детски чистая любовь. И вот он снова едет в тот самый лагерь...

«Стоп! Снято! На Байкал!» (реж. Михаил Козлов, 2016)
Это простая и очень легкая история про «Российскую находчивость», крепкую дружбу, любовь, желание бескорыстной помощи ближнему и то, как обычные парни, живущие далеко за МКАДом и столичным блеском, могут совместить работу, отдых, безумные авантюры и прославить красоты нашей огромной страны.

«По совести» (реж. Евгений Сергеев, 2019)
Борясь с несправедливостью, главный герой попадает на длительный срок в колонию, где у него возникает сложный внутренний конфликт. Герою предстоит сделать выбор: что же ему важней – совесть или убеждения.

«Головар» (реж. Ю.Ботоев, 2018)
Налаженная жизнь, успешный нефритовый бизнес – все это было, пока главный герой не попал в ситуацию, которая поглотила его и всю его семью в трагические обстоятельства. Человек, который, казалось бы, может купить все, что угодно, в том числе власть, оказывается бессилен перед чередой случайных событий. Потеряв близкого человека, он решается на отчаянный шаг...

фильм
 
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