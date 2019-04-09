Выборы в городскую Думу пройдут 8 сентября.
Известный в Иркутске ЛГБТ-активист Евгений Глебов решил выдвинуть свою кандидатуру на пост депутата Думы города Иркутска.
По словам Глебова, он нетипичный кандидат, разрушающий все стереотипы. Однако в своей предвыборной программе, он затрагивает наболевшие проблемы города. Активист намерен заняться обновлением всей системы городского общественного транспорта, поставить ЖКХ под жесткий контроль горожан, отменить поборы за капремонт и усилить охрану окружающей среды.
В данный момент будущий кандидат в депутаты принимает участие в деятельности основанной им же правозащитной организации Иркутский ЛГБТ-альянс «Время Действий» и в общественной жизни Иркутска.
Правозащитник ЛГБТ намерен стать депутатом Думы Иркутска
Общество, Фото:
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