В волшебный мир танца смогут погрузиться все желающие.
С 25 по 27 апреля в Чите пройдет XVI открытый городской конкурс хореографического искусства «Хрустальный башмачок». В конкурсе могут принять участие танцевальные коллективы СОШ, ДШИ, ЦЭВД, КДЦ, ССУЗ, студий и других объединений города.
Конкурс оценят по следующим номинациям: классический танец, народный танец, спортивно-эстрадный танец, эстрадный танец, современный танец, уличный танец.
Программа конкурса:
25 и 26 апреля - отборочные туры;
27 апреля в 16:00 - гала-концерт.
Конкурс проводится в Забайкальской краевой филармонии.
В Чите пройдет конкурс «Хрустальный башмачок»
Общество, Фото:
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