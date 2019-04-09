В Чите пройдет конкурс «Хрустальный башмачок»

В волшебный мир танца смогут погрузиться все желающие.



С 25 по 27 апреля в Чите пройдет XVI открытый городской конкурс хореографического искусства «Хрустальный башмачок». В конкурсе могут принять участие танцевальные коллективы СОШ, ДШИ, ЦЭВД, КДЦ, ССУЗ, студий и других объединений города.

Конкурс оценят по следующим номинациям: классический танец, народный танец, спортивно-эстрадный танец, эстрадный танец, современный танец, уличный танец.



Программа конкурса:

25 и 26 апреля - отборочные туры;

27 апреля в 16:00 - гала-концерт.



Конкурс проводится в Забайкальской краевой филармонии.

