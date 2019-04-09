Panterrra из Иркутска прошла кастинг на шоу «Песни на ТНТ»

Катя Panterrra поразила Басту и Тимати песней «Фонари». Видео
Певица и Иркутска Катя Panterrra прошла в следующий тур передачи «Песни на ТНТ». Исполнительница уже принимала участие в первом сезоне, но тогда не прошла кастинг. В этот раз девушка исполнила песню «Фонари».
Иркутянка умело продемонстрировала свои вокальные возможности, а также танцевала, чем и поразила жюри. Тимати и Баста практически одновременно проголосовали «за». Перед нажатием проходного белого света Баста аргументировал свой выбор словами «Хорошая».
Выпуск был показан в эфире 7 апреля.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом сезоне уроженец Бурятии, журналист, ныне зарабатывающий написанием анонсов к видео 18+ Владимир Мырзак также принимал участие в «Песнях на ТНТ». Он исполнил авторскую песню «Холод собачий». Но он не смог пройти дальше, жюри проголосовало против. Несмотря на вылет из шоу, свою долю славы Владимир получил – его трек оценили знаменитости, также песня попала в чарты iTunes.
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