Безработный улан-удэнец украл деньги с помощью «мобильного банка»

Телефон с подключённой услугой он нашёл



В Улан-Удэ полицейские задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в краже денег у 34-летней горожанки.



Неработающий молодой человек нашёл потерянный ею телефон и воспользовался установленной на нём услугой «мобильный банк». Он перевёл с её банковского счёта пять тысяч рублей. Деньги он потратил на личные нужды.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ведётся следствие.



Ранее мужчина не судим, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.