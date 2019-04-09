Телефон с подключённой услугой он нашёл
В Улан-Удэ полицейские задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в краже денег у 34-летней горожанки.
Неработающий молодой человек нашёл потерянный ею телефон и воспользовался установленной на нём услугой «мобильный банк». Он перевёл с её банковского счёта пять тысяч рублей. Деньги он потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ведётся следствие.
Ранее мужчина не судим, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Безработный улан-удэнец украл деньги с помощью «мобильного банка»
Общество, Фото:
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