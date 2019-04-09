40 домов в Улан-Удэ ночью остались без света

Накануне, 8 апреля, в 22:30 из-за неисправности рубильника на подстанции «Птицефабрика» жители СНТ «Строитель» проезд 9, 10, 15 остались без света. Всего под отключение попало 40 домов частного сектора в Улан-Удэ.Проведён обход аварийного участка линии. Ремонтные работы запланированы на сегодняшний день, сообщается в оперативной сводке по городу.