40 домов в Улан-Удэ ночью остались без света

Ремонтные работы запланированы на сегодня
Накануне, 8 апреля, в 22:30 из-за неисправности рубильника на подстанции «Птицефабрика» жители СНТ «Строитель» проезд 9, 10, 15 остались без света. Всего под отключение попало 40 домов частного сектора в Улан-Удэ.
Проведён обход аварийного участка линии. Ремонтные работы запланированы на сегодняшний день, сообщается в оперативной сводке по городу.
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Общество, Фото:
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