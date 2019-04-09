У них изъяли бензопилы
В Хоринском районе Бурятии за заготовку древесины без соответствующих документов задержан 52-летний житель села Тэгда. Мужчина является профессиональным вальщиком леса. Им спилено около 10 кубометров сосен в Тэгдинском участковом лесничестве. Ущерб составил более 57 тысяч рублей.
За аналогичное преступление задержан неработающий 20-летний житель села Майла. Молодой человек незаконно срубил свыше 11 кубометров лесных насаждений в Аланском лесничестве, причинив ущерб лесному фонду на сумму 62,5 тысячи рублей.
Полицейскими у злоумышленников изъяты бензопилы. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 260 УК РФ. «Чёрным лесорубам» грозит до 4 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии «чёрные лесорубы» спилили деревьев на 119 тысяч рублей
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